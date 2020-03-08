السعودية تعلق الدروس العلمية في المساجد حتى إشعار آخر

ذكرت ذلك قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن قرار تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات والدراسة في الدور النسائية وحلقات تحفيظ القرآن، يشمل جميع جوامع ومساجد المملكة، مشيرة إلى أنه سيبدأ السريان، اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى إشعار آخر.

وقالت القناة على موقعها الرسمي : "أعلنت وزارة التعليم أنه انطلاقا من الحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي وضمان سلامتهم، تقرر تعليق الدراسة مؤقتا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الاثنين حتى إشعار آخر".

ولفتت إلى أن القرار يأتي وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

ولفت البيان، الذي نشرته القناة إلى أن القرار شمل مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية، مشيرا إلى أن وزير التعليم وجه بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.

وقال إن اللجنة المختصة في الوزارة قررت متابعة مستجدات فيروس كورونا، حيث تباشر مكاتب الإشراف عملها خلال مدة التعليق، لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات "التعلم عن بعد"، والرد على استفسارات أولياء الأمور.

كما أكد البيان على ضرورة التأكيد على سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلم عن بعد، التي وفرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa)، وتوفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن، من خلال قناة "عين" التي تبث على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 14 قناة تلفزيونية واليوتيوب، مشيرة إلى أن الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تستكمل متطلبات التعليم عن بُعد لكل الطلاب والطالبات.

تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات والدراسة في الدور النسائية وحلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين وحتى إشعار آخر#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 8, 2020

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت عن اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حاليا وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علما أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.

وقررت وزارة التعليم في السعودية، تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف لمدة أسبوعين، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد 8 مارس/ آذار 2020.