نقل أطفال مصريين إلى المستشفى بعد تناولهم حلوى وزعتها سيارة مجهولة

أصيب 18 طفلًا مصريًا بالتسمم، اليوم الأحد، نتيجة تناولهم حلوى وزعتها عليهم سيارة مجهولة في محافظة أسوان جنوبي مصر، بحسب ما أوردته صحف محلية.

وقالت صحيفة "الأهرام" إن مستشفى حميات دراو استقبل الأطفال القادمين من قرية العباسية بمدينة كوم أمبو، بعد قرار من أطباء مستشفى كوم أمبو بتحويلهم لاستكمال العلاج والرعاية المطلوبة.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الأمنية في المدينة تلقت بلاغًا من مستشفى كوم أمبو في البداية، يفيد بوصول 14 طفلًا من قرية العباسية مصابين بحالة إعياء، نتيجة تناول حلوى مجهولة المصدر، ثم وصل 4 أطفال آخرين، تناولوا نفس الحلوى.

وكشفت التحقيقات الأولية لرجال الأمن عن توزيع سيارة مجهولة الحلوى على أطفال القرية بالمجان، وشعر الأطفال بعد تناولها بحالة إعياء جماعي. تكثف الشرطة المصرية جهودها لضبط السيارة المتورطة في الحادث.