قطر تحظر دخول المسافرين من 14 دولة بسبب مخاوف من فيروس كورونا

أعلنت قطر تعليق دخول القادمين بصفة مؤقتة من 14 دولة بدءا من غد الاثنين كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مكتب الاتصال الحكومي، "أنه إضافة إلى تعميم الخطوط الجوية القطرية بشأن الرحلات من وإلى إيطاليا، سيتم تعليق الدخول مؤقتا لجميع المسافرين القادمين إلى قطر من بعض الدول كإجراء احترازي نظرا لتفشي فيروس كورونا حول العالم، وذلك اعتبارا من تاريخ 9 مارس الجاري".

وأوضح مكتب الاتصال أن "القرار يشمل كلا من بنغلاديش، والصين، ومصر، والهند، وإيران، والعراق، ولبنان، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وكوريا الجنوبية، وسريلانكا، وسوريا، وتايلاند".

مكتب الاتصال الحكومي يوضح أن قرار تعليق دخول القادمين إلى قطر مؤقتا من بعض الدول كإجراء احترازي نظرا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) يتضمن كلا من بنغلاديش، والصين، ومصر، والهند، وإيران، والعراق، ولبنان، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وكوريا الجنوبية، وسريلانكا، وسوريا، وتايلاند. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 8, 2020

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل 3 حالات إصابة جديدة لوافدين بفيروس "كورونا" الجديد.

وأكدت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الجديد وصل في البلاد إلى 15 حالة، حتى الآن.

وذكر بيان الوزارة ، أنه تم إدخال المرضى إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وتم إخضاع كل من كان يشاركهم في السكن للحجر الصحي، بما في ذلك فحص كل الأشخاص الذين اختلطوا بالمصابين للتأكد من صحتهم وعدم انتقال العدوى لهم.

وأكدت الوزارة القطرية أن مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر لا تزال منخفضة.