الحكومة المصرية تحل مشكلة تحليل فيروس كورونا للراغبين فى السفر للخارج

وقالت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، عقد مساء اليوم، اجتماعا لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تكدس وتزاحم الراغبين في إجراء تحليل فيروس "كورونا" للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، وذلك بحضور وزراء: السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدني، والدولة للإعلام.

وأكد رئيس الوزراء أن هدف الاجتماع هو تسهيل الخطوات اللازمة لإجراء اختبارات وتحليل فيروس "كورونا" المستجد، للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد؛ حتى لا يتكرر التزاحم الذي حدث اليوم أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه يمكن للمسافرين الراغبين في إجراء اختبارات الفيروس الدخول إلى موقع الحجز الإلكتروني، الذي تم تجهيزه اليوم، وهو: www.clab.mohp.gov.eg لحجز موعد لإجراء الاختبار، وسوف تظهر له رسالة تنويهية بضرورة أن يتم حجز موعد تذكرة الطائرة في نفس يوم إجراء الاختبار، حتى تكون الشهادة صالحة للسفر، وعقب ذلك تظهر قائمة بالتواريخ لاختيار موعد الفحص.

وأشارت وزيرة الصحة إلى، أنه يتم عمل الاختبار في القاهرة بمستشفى حميات العباسية، وفي الجيزة بمستشفى حميات إمبابة، لافتة إلى أنه يتم سحب العينات من الساعة 12 – 3 صباحا، ويتم إجراء الاختبار من الساعة 3 – 8 صباحا، مع مراجعة واعتماد التقارير من الساعة 8 – 9 صباحا، كما قام رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال فريق عمل للمعامل المركزية لتوثيق الشهادات هناك، ثم ستتولى وزارة الصحة إرسالها للسفارة المختصة مباشرة، تيسيراً من الحكومة على المواطنين.

وأكدت الوزيرة، أن القدرة الاستيعابية اليومية من غد 9 مارس حتى 13 مارس تصل إلى 400 اختبار، بينما تصل القدرة الاستيعابية اليومية من يوم 14 مارس إلى 1000 اختبار.



ونوهت الدكتورة هالة زايد إلى، أنه تم كذلك تفعيل الخط الساخن 15335، للرد على استفسارات المواطنين بشأن إجراء الاختبار المطلوب، وحجز ميعاد الاختبار.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان نشر على صفحة المتحدث الرسمي للوزارة، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا الجديد (كوفيد- 19).

وأوضح خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس/ آذار الماضي لتلقى الرعاية الطبية".

مضيفاً أنه "تم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه في الرعاية المركزة نظرا لأنه يعاني من فشل تتفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس".

وقال مسؤولون أمس السبت إن الفيروس رُصد لدى 45 شخصا منهم سياح أجانب بعدما وصلت سفينة سياحية إلى مدينة الأقصر. وحتى ذلك الحين كانت مصر قد أعلنت عن ثلاث حالات إصابة مؤكدة بالفيروس.