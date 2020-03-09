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07:17 GMT09 مارس/ آذار 2020
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    مصر... قرار عاجل من إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بسبب "كورونا"

    © AP Photo / Maggie Michael
    العالم العربي
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    الموضوع:
    فيروس كورونا (267)
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    أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اليوم الاثنين، وقف فعالياته اليوم بشكل طارئ.

    سائح يرتدي كمامة في أحد المزارات السياحية في مصر للوقاية من فيروس كورونا
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    الصحة المصرية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 55 حالة
    وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "القرار يأتي للكشف على جميع ضيوف المهرجان من النجوم وصناع الأفلام والصحفيين، للتأكد من خلوهم من أي أعراض لفيروس كورونا المستجد".

    وأضافت أنه "لم يتم الكشف حتى الآن إذا ما كانت باقى فعاليات المهرجان سوف تستأنف، حيث كان من المنتظر أن يقام حفل الختام يوم 12 مارس/ آذار الجارى".

    من جهتها، نقلت قناة "العربية" السعودية، عن مراسلها في الأقصر قوله إنه "صد قرار بمنع دخول وخروج نزلاء الفنادق لحين إجراء كشف طبي وقائي عليهم"، مؤكدا أن "طاقم القناة حاول الخروج من مقر إقامتهم في الأقصر، إلا أن أمن الفندق طلب منهم الانتظار، امتثالا لقرار من المحافظة ووزارة الصحة بإجراء الكشف على نزلاء الفندق".

    وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الاحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 55 حالة، بينهم 12 حالة تم شفائهم تماما، مؤكدة أن الحالات الـ43 يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى العزل بمحافظة مرسى مطروح.

    الموضوع:
    فيروس كورونا (267)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الأقصر, مصر
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