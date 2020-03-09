سهم "أرامكو" يخسر 10% من قيمته مع بدء تعاملات اليوم

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سجلت البورصة السعودية، اليوم الاثنين، خسارة سهم عملاق النفط السعودي "أرامكو" 10% من قيمته مع بدء التعاملات.