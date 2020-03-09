القوات العراقية تشتبك مع عناصر من "داعش" تحت الجبال شمالي بغداد

اشتبكت القوات العراقية، اليوم الاثنين، 9 مارس/آذار، مع إرهابيين في وكرين تم العثور عليها في سلسلة جبيلة بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن القوات في العمليات الخاصة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، وخلال عملياتها، في جبل قره جوغ ضمن سلسلة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد، عثرت على وكرين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلنت الخلية، أن القوات اشتبكت مع العناصر الإرهابيين التي كانت في داخل الوكرين وهما عبارة عن نفقين.

وكشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن تمكن القوات من القضاء على أربع إرهابيين كانوا بداخل الوكرين، منوهة إلى أن العملية مازالت مستمرة، ومزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

ودمر طيران التحالف الدولي، في أواخر فبراير/شباط الماضي، أنفاقا لتنظيم "داعش" وقتل ما وصفته بـ"ذئب مكحول" شمالي محافظة صلاح الدين.

وتعتبر سلسلة جبال مكحول، من أحد أبرز المواقع التي كانت يستخدمها تنظيم "داعش" الإرهابي، أوكارا له، في محافظة صلاح الدين التي حررتها القوات العراقية بالكامل مع باقي المدن بمحافظات كركوك، ونينوى، وديالى، والأنبار، بالكامل خلال معارك حسمت أواخر العام الماضي بانتصارات كبدت التنظيم الإرهابي، خسائر فادحة.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.