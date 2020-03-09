"طيران الاتحاد" الإماراتية تعلق جميع الرحلات بين أبوظبي والسعودية

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، قامت شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بتعليق جميع رحلاتها مؤقتا بين أبوظبي والسعودية في ظل التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا".

وأضافت أن الشركة ألغت اليوم سبع رحلات بين أبوظبي والرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وتقوم حاليا بإبلاغ المسافرين الذي كانت لديهم رحلات اليوم، مشيرة إلى أنه سمح بالهبوط لأربع رحلات أخرى كانت في طريقها إلى السعودية في وقت صدور التعليمات.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء أمس الأحد، تم تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى كل من الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، وجمهورية العراق)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ 14 يوما السابقة لقدومه.