"مصر للطيران" تعلق رحلاتها إلى السعودية

أعلنت شركة "مصر للطيران" تعليق جميع رحلاتها إلى السعودية، على خلفية قرار الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بتعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى عدد من البلدان، من بينها مصر.

وأشارت الشركة، في بيان نشرته على "فيسبوك"، إلى تعليق حميع الرحلات من مصر إلى السعودية، أو العكس، بما في ذلك مدن الدمام والقصيم وأبها وجدة والمدينة، اعتبارا من اليوم الاثنين 9 مارس/آذار وحتى إشعار آخر.

ونوهت الشركة إلى أن تعليق الرحلات جاء بعد القرار الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، اليوم بتعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى عدد من البلدان بما فيها مصر، كجزء أساسي من الاحتياطات التي اتخذت ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أمس الأحد، أنه تم تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى كل من (الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، والعراق)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ14 يوما السابقة لقدومه.

وأعلن عدد من دول الخليج، كالبحرين والإمارات، تعليق جميع الرحلات من وإلى السعودية، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.