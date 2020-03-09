مجلس الوزراء السوداني يصدر بيانا عاجلا بشأن محاولة اغتيال عبد الله حمدوك

أصدر مجلس الوزراء السوداني، اليوم الاثنين، بيانا عاجلا، بشأن نجاة رئيس الوزارء عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال كان قد تعرض لها صباح اليوم في الخرطوم.

وطمأن المجلس، في بيانه، "السودانيين والعالم بأن حمدوك بخير ولم يصب بأذى في الانفجار الذي استهدف موكبه"، مؤكدا "إلغاء كل لقاءات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المجدولة اليوم".

وكان التلفزيون السوداني، أفاد بأن رئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك نجا من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.

فيما أكدت وسائل إعلام سودانية "أن محاولة الاغتيال تمت عبر سيارة مفخخة استهدفت موكبه"، مشيرة إلى أن حمدوك نُقل إلى مكان آمن.

كما أعلنت منى عبد الله زوجة رئيس الوزراء السوداني تعرض سيارة زوجها للتفجير، مؤكدة أن "حمدوك بخير ولم يصب بشيء". وأضافت: "إذا ذهب حمدوك سيأتي ألف حمدوك من بعده".