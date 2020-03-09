إجراءات وقائية من خطر تفشي "كورونا" في ساحات التظاهر العراقية... صور

يتابع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة بابل الإجراءات الوقائية من خطر الإصابة بفيروس "كورونا" في ساحات التظاهرات بالمحافظة .

ونشرت المفوضية عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك" صورا توثق قيام خلية الأزمة بالمدينة بتعفير الخيم المنصوبة في ساحات الاعتصام مع تقديم الإرشادات الصحية للمتظاهرين بعدم التواجد في تجمعات حفاظا على صحتهم من خطر الإصابة بالفيروس.

كما رصد الفريق قيام عدد من المتظاهرين بتقديم الفعاليات الأدبية والشعرية والرياضية في ساحات التظاهر، حيث أقيمت لعبة كرة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة بين فريقي الشرطة والقوة الجوية تحت مجسر الثورة بالمحافظة.

ولاحظ الفريق تواجد سيارة الإسعاف الفوري مع فريق الدفاع المدني بالقرب من ساحات التظاهر.

واعتذر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، عن تشكيل الحكومة العراقية، موجها رسالة للشعب العراقي، بالاستمرار في الضغط من خلال التظاهرات السلمية لكي لا تضيع تضحياتهم، فيما قال الرئيس العراقي برهم صالح، إنه سيتم التشاور لاختيار بديل لعلاوي خلال 15 يوما وفق الأطر القانونية والدستورية.