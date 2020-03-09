ناطق "الحرية والتغيير": ندين محاولة اغتيال حمدوك ونؤكد تنافيها مع قيم الشعب

أدان الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغير بالسودان، وجدي صالح، محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قائلا إنها تتنافى مع قيم الشعب السوداني.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال صالح، في تصريحات لسبوتنيك اليوم الاثنين "ندين هذا السلوك بأشد عبارات الإدانة والتنديد وهذه المحاولة [محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك] لا تشبه الشعب السوداني ولا قيمه".

وأضاف "أنها محاولة يائسة من قوى الظلام التي تحاول أن تعيق مسيرة الثورة وسليمتها وقيمها في الحرية والديمقراطية"، مؤكدا أن "الشعب السوداني لن سنساق لهذه المحاولة اليائسة التي تريد أن تخرج البلاد من دائرة الأمن والاستقرار إلى دائرة العنف".

وأصدر مجلس الوزراء السوداني، اليوم الاثنين، بيانا بشأن نجاة رئيس الوزارء عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال كان قد تعرض لها صباح اليوم في الخرطوم.

وطمأن المجلس، في بيانه، "السودانيين والعالم بأن حمدوك بخير ولم يصب بأذى في الانفجار الذي استهدف موكبه"، مؤكدا "إلغاء كل لقاءات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المجدولة اليوم".

وكان التلفزيون السوداني، أفاد بأن رئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك نجا من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.

فيما أكدت وسائل إعلام سودانية "أن محاولة الاغتيال تمت عبر سيارة مفخخة استهدفت موكبه"، مشيرة إلى أن حمدوك نُقل إلى مكان آمن.

كما أعلنت منى عبد الله، زوجة رئيس الوزراء السوداني، تعرض سيارة زوجها للتفجير، مؤكدة أن "حمدوك بخير ولم يصب بشيء". وأضافت: "إذا ذهب حمدوك سيأتي ألف حمدوك من بعده".