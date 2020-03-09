السائحون العراقيون ضحايا الحادث المأساوي في سوريا يصلون بغداد... فيديو

استقبل العراق، اليوم الاثنين، 9 مارس/آذار، جثامين مواطنيه وجرحاه السائحين، الذين تعرضوا لحادث مأساوي بالقرب من العاصمة السورية دمشق، السبت الماضي.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، وصول الطائرة العسكرية الخاصة إلى دمشق، والتي خصصت بموافقة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وتوجيه رئيس أركان الجيش لنقل المصابين وجثامين المواطنين العراقيين الذين تعرضوا إلى حادث قرب العاصمة السورية.

وأكدت القيادة أن الجثامين، والجرحى نقلوا من سوريا إلى العراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان حصلت مراسلتنا على نسخة منه، إن الوزارة تابعت باهتمام بالغ تفاصيل الحادث المروري الأليم الذي تعرض له سياح عراقـيون في أطراف دمشق، وتسبب بوفاة 18، وإصابة 19 منهم يرقدون الآن في مستشفيين بالعاصمة دمشق.

وأضاف الصحاف: "فور تلقي الوزارة نبأ هذا الحادث وجه وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، سفارة العراق لدى دمشق بمتابعة الحادث، والتدخل المباشر في تقديم المساعدة العاجلة لهم".

وأفاد بقيام السفارة بتشكيل فريق، وإجراء اتصالات مع السلطات السورية المختصة لمعرفة ملابسات الحادث، ونقل المصابين، والضحايا إلى المستشفيات.

ولفت المتحدث باسم الخارجية العراقية، إلى أن توجيه الوزير، قضى بنقل المصابين عبر طائرة خاصة إلى العراق لتلقي العلاج بعد استقرار حالتهم، وتوفير صناديق التحنيط لحفظ الجثامين، والتوابيت، ونقلهم بطائرة نقل إلى بغداد على نفقة وزارة الخارجية.