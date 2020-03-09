رئيس مجلس الأمة الكويتي: قرار وقف الرحلات مع بعض الدول ليس سياسيا

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إن قرار وقف الرحلات مع بعض الدول ليس سياسيا بل هو إجراء احترازي لمصلحة الكويتيين ورعايا الدول التي يشملها هذا القرار.

وأوقفت الكويت، يوم الجمعة، جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول التالية (بنغلاديش، الفلبين، الهند، سيرلانكا، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية)، وذلك لمدة أسبوع.

وحول تأجيل جلسة مجلس الأمة، قال الغانم في تصريح للصحافيين، إن عقد الجلسات من عدمه لا يخضع لأهواء شخصية بل يأتي وفق تقييم مستمر، وبعد التواصل مع أعضاء مكتب المجلس السبت قررنا تأجيل الجلسة لمدة أسبوعين، وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية.

وأضاف أن الكل يعلم عن الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، كما يجب أن نوضح حقيقة مهمة ورئيسية وهي أن انعقاد أي جلسة يعني تواجد ما لا يقل عن 200 شخص في القاعة منهم أعضاء السلطتين وموظفو الأمانة العامة والإعلاميون والطواقم الفنية والحرس وغيرهم، مع تأكيد احترامي لوجهات النظر المختلفة بين من يؤيد عقد أو تأجيل الجلسة.

وتابع "ليس صحيحا ما يردده البعض من أن تأجيل الجلسة يعني تفضيل الوزراء والنواب عن بقية أفراد الشعب، كما أبدى استغرابه من ربط البعض بين تأجيل الجلسة والدعوة إلى تعطيل العمل في الجهات الحكومية"، معتبرا أن "هذه المقارنة في غير محلها، فنحن لم نعطل العمل في الأمانة العامة بل أجلنا الجلسة فقط اتساقا مع تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية التي تحض على عدم التواجد في التجمعات الكبيرة".

وعن الاجتماع الطارئ الأخير للحكومة، قال الغانم إن الاجتماع انتهى إلى قرارات حاسمة وحازمة احترازية وهذا يندرج ضمن الطريق الصحيح لمكافحة الوباء، مشددا على أنه لتجاوز الأزمة يجب ألا يكون هناك تردد في اتخاذ القرار.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها يوم الاحد إن "3 حالات جديدة بفيروس كورونا دخلت العناية المركزة، وأحدها بحالة حرجة، مؤكدة أنه "مع تسجيل الحالات الجديدة بفيروس كورونا يصل العدد من الحالات إلى 62 حالة، في عموم البلاد".