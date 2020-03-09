نصف مليون ريال غرامة إخفاء البيانات الصحية عند دخول السعودية

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، فرض غرامة مالية بقيمة 500 ألف ريال سعودي على من لا يفصح عن معلوماته الصحية عند الدخول إلى البلاد.

وذكرت النيابة العامة السعودية، في بيان لها، أنه "يجب على جميع المسافرين -سعودي أو غير سعودي- القادمين إلى المملكة العربية السعودية (جوا، برا، بحرا) والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة من الجهة المختصة في المنافذ الوطنية".

#السعودية | يجب على جميع المسافرين -سعودي، غير سعودي- القادمين إلى المملكة العربية السعودية (جواً، براً، بحراً) والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة من الجهة المختصة في المنافذ الوطنية. pic.twitter.com/CszCMC25rm — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 9, 2020

​وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، فجر اليوم الاثنين، تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)".

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن الحالة الأولى هي لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وهو معزول في المستشفى في محافظة القطيف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت الوزارة، أن الحالتين الثانية والثالثة هما لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، تم عزلهما في المستشفى في محافظة القطيف.

وذكرت أن الحالة الرابعة، هي لمقيم أمريكي عائد من السفر، ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بلغت 15 حالة.

كانت السعودية، أعلنت، يوم الأحد، أنه تم تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى 9 دول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإنه تم تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى كل من (الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، وجمهورية العراق)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ 14 يوما السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.