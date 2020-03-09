القوات العراقية تنفذ إنزالا بمشاركة التحالف الدولي وتقتل 25 إرهابيا... صور

نفذت القوات العراقية، اليوم الاثنين، 9 آذار/مارس، إنزالا جويا بمشاركة التحالف الدولي ضد الإرهاب، لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وتدمير بقاياه في منطقة جبال تربط ثلاث محافظات شمالي، وشرقي العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بعد العمليات الناجحة في منطقة الخانوكة بتلال حمرين، شمالي العاصمة بغداد، تستمر قوات جهاز مكافحة الإرهاب، في ملاحقة عصابات "داعش" الإرهابي، حيث نفذت قوة من الجهاز، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عملية إنزال جوي في منطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور، بمحافظة كركوك، شمالي البلاد.

وأضافت الخلية، أن القوات اشتبكت مع العصابات الإرهابية من فجر الأمس، ولغاية فجر اليوم، مع ضربات جوية متلاحقة.

© Sputnik . القوات العراقية تنفذ إنزالا بمشاركة التحالف الدولي وتقتل 25 إرهابيا

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، بأن العملية أسفرت عن مقتل 25 إرهابياً، وتدمير 9 آنفاق، فضلا عن معسكر للتدريب.

© Sputnik . Nazek Mohammed القوات العراقية تنفذ إنزالا بمشاركة التحالف الدولي وتقتل 25 إرهابيا

يذكر أن سلسلة جبال حمرين الممتدة في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى، في شمال، وشرق البلاد، تعتبر من أبرز المناطق التي اتخذها تنظيم "داعش" الإرهابي للتخفي من خلال أوكار حفرها في الجبال منطلقا منها في وقت سابق لشن هجمات على القوات العراقية.

© Sputnik . Nazek Mohammed القوات العراقية تنفذ إنزالا بمشاركة التحالف الدولي وتقتل 25 إرهابيا

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

© Sputnik . Nazek Mohammed القوات العراقية تنفذ إنزالا بمشاركة التحالف الدولي وتقتل 25 إرهابيا

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.