البرلمان العراقي ينفي إصابة 10 نواب بفيروس كورونا

أكد مجلس النواب العراقي أنه لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن إصابة 10 نواب عراقيين بفيروس كورونا المستجد.

ونفى النائب العراقي كاظم فنجان الحمامي، في بيان نقله موقع "روداو"، الأنباء عن إصابة 10 برلمانيين بفيروس كورونا.

وسجل العراق، يوم أمس الأحد، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع العدد إلى 60 حالة حتى الآن.

وأكدت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، في بيان تلقته "سبوتنيك"، مساء اليوم، أن مختبراتها المركزية، شخّصت 6 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، حالة في كل من المثنى، والأنبار، وذي قار، والنجف، وبغداد، وميسان.