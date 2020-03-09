إقفال مكاتب مجلس النواب اللبناني بسبب كورونا

وأصدرت الأمانة لمجلس النواب بياناً أشارت فيه إلى أنه "نظرا للظروف الصحية العامة ومن باب الحرص الكامل على السادة النواب وزوارهم وبناء على توجيهات رئيس المجلس نبيه بري تقرر تأجيل اجتماع الأربعاء المقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وتأجيل اجتماعات اللجان على اختلافها لمدة اسبوع من تاريخه، وإغلاق مبنى مكاتب السادة النواب بنية إجراء عملية التعقيم اللازمة للمبنى وذلك لمدة أسبوع من تاريخه".

وفي وقت سابق أفاد مصدر مطّلع لموقع MTV أن أكثر من سياسي لبناني خضعوا لفحوصات للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وأشار المصدر إلى أنّ وزيراً سابقاً كان من بين الذين خضعوا للحجر، وقد تبيّن لاحقاً أنّه مصاب بالفيروس، إلا أنّه لم يتمّ نقله الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

ولفت إلى أن الوزير السابق، الذي يتولّى أيضاً مسؤوليّة حزبية، يخضع للعلاج في مستشفى في ضواحي بيروت ولم يرد اسمه على لائحة المصابين رسميّاً بالفيروس.