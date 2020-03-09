14 حالة جديدة... ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الإمارات إلى 59

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، عن رصد 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، بينهم 10 أجانب و4 مواطنين ليصبح إجمالي المصابين المسجلين لديها 59 حالة.

القاهرة - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع "عن رصدها 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم /COVID-19/ تم رصدها من خلال التقصي النشط والمستمر".

وأضافت "تعود لجنسيات مختلفة تضمنت أربعة أشخاص من الإمارات و3 أشخاص من إيطاليا وشخصين من كل من بنغلاديش والنيبال وشخصا من كل من روسيا والهند وسوريا وأكدت أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة".

وكانت وزارة التربية والتعليم في الإمارات عن تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية و الخاصة كافة على مستوى الدولة بدء من يوم الأحد ولمدة 4 أسابيع، وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة و الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

و قالت الوزارة في بيان لها إن هذا القرار يصب في مصلحة الطلبة، ويأتي كخطوة استباقية تتماشى مع المستجدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتوفير أقصى معايير السلامة العامة في المجتمع المدرسي، وكذلك في مختلف مؤسسات التعليم العالي.