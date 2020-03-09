البحرين تقرر تمديد تعطيل الدراسة بسبب "كورونا"

قررت السلطات البحرينية، مساء اليوم الاثنين 9 مارس/آذار، تمديد تعطيل الدراسة، إثر تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، قراره بتمديد تعطيل الدراسة.

وقالت اللجنة: "تقرر تمديد فترة تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين إضافيين حتى 29 من مارس/آذار الجاري 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا".

كما أشارت اللجنة إلى أنه سيتم إخطار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن هذا التوجيه يشمل كل من المراكز والدور التأهيلية الحكومية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودور الحضانات والمراكز الأهلية والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة المرخصة من قبل الوزارة، ومراكز ومعاهد التدريب الخاصة المرخصة من قبل الوزارة للمتدربين من الباحثين عن عمل او العاملين في القطاع الخاص، وذلك كإجراء احترازي للاطمئنان على سلامة الطلبة في ضوء الاحتياطات التي اتخذتها الدولة لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا.

وزارة العمل: قرار تمديد تعليق الدراسة يشمل كافة المراكز والدور والمعاهد التابعة للوزارة أو المرخصة من قبلهاhttps://t.co/eiu7HjJLvZ — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) March 9, 2020

​وأصدرت حكومات دول خليجية وعربية عديدة قرارات بتعطيل الدراسة، من أجل محاولة إنجاح جهود السيطرة على تفشي "كورونا".