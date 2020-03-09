الصحة السعودية: اكتشاف 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الاثنين 9 مارس/آذار، إن السلطات اكتشفت 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد.

وأشارت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي نقلته قناة "العربية" إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وصلت إلى 15 حالة، 11 منها قدمت لمملكة من الخارج.

ولفتت الوزارة إلى أن قرار تعطيل الدراسة، مجرد "إجراء وقائي"، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وزارة الصحة السعودية: 11 حالة مصابة بكورونا من أصل 15 قدمت للمملكة من الخارج #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 9, 2020

​وتابعت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في المنشآت التعليمية حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي في المؤتمر الذي نقله التلفزيون السعودي: "نتعامل بشفافية في إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ونعلن أولا بأول عن الحالات الجديدة المكتشفة للإصابات فيروس كورونا".

#عاجل_السعودية | المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: تم الإعلان عن عدد من الحالات الإضافية بـ #فيروس_كورونا وبالتالي وصل إجمالي عدد الحالات 15حالة مؤكدة. pic.twitter.com/kF7Dni1mnQ — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 9, 2020

​وأضاف قائلا "جميع الإجراءات المتخذة احترازية، التي تم اتخاذها للتحوط دون منع تفشي فيروس كورونا".

كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت فجر اليوم، تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بلغت 15 حالة.

كانت السعودية، أعلنت، يوم الأحد، أنه تم تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى 9 دول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإنه تم تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى كل من (الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، وجمهورية العراق)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ 14 يوما السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.