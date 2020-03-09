توجيه عاجل من الملك سلمان بشأن فيروس "كورونا"

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه "استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد".

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، في تصريح صحفي: "إن هذا التوجيه السامي يجسد الدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية".

وثمّن الربيعة، "هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده التي تأتي امتدادا للمواقف الإنسانية التي يقدمانها، خلال الأزمات التي يتعرض لها العديد من الشعوب في شتى أنحاء العالم.

— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 9, 2020

​وقالت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم، إن السلطات اكتشفت 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وصلت إلى 15 حالة، 11 منها قدمت لمملكة من الخارج.

كانت السعودية، أعلنت، يوم أمس الأحد، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، وجمهورية العراق)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ 14 يوما السابقة لقدومه، للحد من انتشار فيروس كورونا.