ملاحقة قضائية لموثقي مراسم دفن جثة متوفي جراء "كورونا" جنوبي العراق

أصدر المكتب الإعلامي لدائرة صحة محافظة ميسان، جنوبي العراق، اليوم الإثنين، بيانا بخصوص المتسببين بنشر صور مراسم دفن جثة شخص توفي جراء إصابته بفايروس كورونا "

وجاء في نص البيان "دائرة صحة ميسان تعلن عن أسفها لنشر صور مراسم الدفن وتخلي مسؤوليتها عن هذا النشر الذي كان خارجا عن إرادتها ومن جهة لا تمت لصحة ميسان بأي صلة وسيتم ملاحقة المتسبب قانونياً واحالته للقضاء لينال جزاءه العادل.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأحد، وفاة شخصين بفيروس كورونا المستجد، في محافظتي ميسان وبابل، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 6 أشخاص.

وسجل العراق، يوم أمس الأحد، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع العدد إلى 60 حالة حتى الآن.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، لأشخاص قدموا جميعا من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.