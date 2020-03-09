مصر... السجن المشدد 15 عاما للمتهم الرئيسي في حادث قطار محطة مصر

قضت محكمة مصرية بمعاقبة المتهم الرئيسي في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين: "قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم الرئيسي في حادث قطار محطة مصر الذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامه بأداء 8 ملايين و888 ألفا و263 جنيها لهيئة السكك الحديد تعويضًا عن الأضرار".

وأضافت الصحيفة، أن المحكمة قضت أيضا "بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات".

وجاء منطوق الحكم بمعاقبة علاء فتحي أبو الغار (48 عاما) سائق جرار بالسجن 15 سنة، وإلزامه بأن يؤدي لهيئة السكك الحديدية مبلغ 8 ملايين و880 ألف و263 جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها، ومعاقبة أيمن الشحات سليمان (43 عاما) سائق جرار وعاطف نصر يوسف (46 سنة) كاتب جرد بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة أيمن محمد سائق جرار وسامح صبحي فني قطارات ويحيى سعد الدين كبير فنيين بدرجة مدير عام وعادل سيف يوسف ناظر محطة ومصطفى عبد الحميد ملاحظ مناورة بالسجن المشدد 7 سنوات.

كما تمت معاقبة محمود حمدي توفيق عامل مناوره بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامه 10 آلاف جنيه، ومعاقبة محمود فتحي مراقب برج ومسعد رشاد مساعد بلوك بالحبس مع الشغل 10 سنوات، ومعاقبة السيد أبو الفتوح يوسف فني حركة بلوك بالحبس مع الشغل 5 سنوات ومهدي محمد مهدي ملاحظ تشغيل جرارات بالسجن 3 سنوات مع الشغل ومعاقبة محمد عبد العزيز فني قطارات بالحبس سنتين وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

ولقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 40 آخرين، إثر حريق اندلع جراء اصطدام جرار قطار بحاجز خرساني، في محطة رمسيس للقطارات وسط القاهرة، في فبراير/ شباط 2019.

وعلى إثر ذلك، قدم وزير النقل المصري، هشام عرفات، استقالته إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي بدوره، كلف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه.