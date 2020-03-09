قرار عاجل من "التعليم" المصرية لحماية الطلاب والمعلمين من كورونا

قررت مصر، اليوم الاثنين، تعطيل العديد من أنشطة المدارس في أنحاء الجمهورية كافة إلى أجل غير مسمى، كإجراء احترازي للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن مديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية، وجهت المدارس بإيقاف جميع الندوات والاحتفالات والزيارات والرحلات والمعسكرات ومختلف أشكال التجمع الطلابي داخل المنشآت التعليمية حتى إشعار آخر.

ووفقًا للصحيفة، تقرر منع الرحلات الطلابية أو المعسكرات بمحافظات الأقصر وأسوان والغردقة، والتي سجلت إصابات بفيروس كورونا الجديد، كإجراء احترازي لحماية الطلاب والمعلمين.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، اليوم، أن إجمالى الحالات المكتشف إصابتها بفيروس "كورونا" بلغ حتى الآن 55 حالة من المصريين والأجانب، تعافى منهم حتى 12 حالة، ومازال 43 حالة أخرى بمستشفى العزل بالنجيلة بمحافظة مطروح.

وأعلنت الوزارة، في بيان نشر على صفحة المتحدث الرسمي للوزارة، أمس الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19).

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 110 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3800 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 62 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، ومثلها في إيطاليا، وأكثر من 6 آلاف في إيران، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين، كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.