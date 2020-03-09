الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع على الحدود السعودية بعد معارك عنيفة

استعاد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، مواقع عدة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية بعد مواجهات مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة – سبوتنيك . وأبلغ مصدر عسكري يمني وكالة سبوتنيك، بأن الجيش اليمني نفذ بدعم جوي مكثف من التحالف العربي، عملية واسعة من محورين على مواقع جماعة أنصار الله في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف أكبر مديريات محافظة الجوف.

وأكد المصدر سيطرة الجيش اليمني على منطقة اليتمة عقب استعادة سوقها إثر مواجهات عنيفة مع "أنصار الله" أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، لافتا إلى استمرار تقدم الجيش وسيطرته على مواقع جنوب منطقة اليتمة، وأخرى في جبال السليلة ومنطقة المهاشمة بالمديرية ذاتها.

ووفق المصدر، نفذ طيران التحالف، خلال العملية الواسعة للجيش اليمني في مديرية خب والشعف، 20 غارة تركزت على منطقة اليتمة.

الجيش الوطني يؤمن محيط مديريتي اليتمة والمهاشمة بالجوف ويأسر العشرات من المليشيا#الجوف pic.twitter.com/EmFSCAtmaC — قناة اليمن الفضائية - Yemen Tv (@yemen1tv) March 9, 2020

كانت الجماعة سيطرت أمس الأحد، على غالبية مواقع الجيش في منطقة المهاشمة الاستراتيجية الواقعة على الطريق الدولي والرابطة بين منطقة العقبة في مديرية خب والشعف، ومنطقة البقع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة المحاذية للجوف، كما اقتحمت مواقع عسكرية في السليلة.

وتسعى الجماعة إلى السيطرة على مديرية خب والشعف بهدف قطع إمدادات الجيش القادمة من محافظة مأرب إلى محافظة الجوف، وذلك عقب تمكنها، قبل نحو ثمانية أيام، من إحكام قبضتها على مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، بما فيها المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة إثر معارك عنيفة مع الجيش اليمني.