ماكرون يستقبل حفتر في قصر الإليزيه

استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في قصر الإليزيه حسبما ذكرت القيادة العامة للجيش الليبي.

بنغازي- سبوتنيك وقالت القيادة في البيان "بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصل القائد العام المُشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر صباح اليوم إلى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية".

وأضاف البيان "نظّمت الرئاسة الفرنسية استقبالا رسميا بحضور الرئيس الفرنسي ورئيس أركان الجيش الفرنسي ووزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الفرنسية، وعدداً من القيادات العسكرية بالجيش الفرنسي".

كما جاء أيضا أن الرئيس الفرنسي "أشاد بالدور المحوري الذي تلعبه القوات المُسلحة العربية الليبية في دعم عمليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً على دعمه التام لتلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في كامل المنطقة".

وكانت وكالة الأنباء الليبية "وال" قد ذكرت، في وقت سابق، إنه من المتوقع أن يلتقي القائد العام خلال الزيارة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كان الأخير قد وجه في فبراير/ شباط الماضي دعوة رسمية للقائد العام لزيارة فرنسا.

وتلقى حفتر في 12 فبراير الماضي دعوة رسمية مقدمة من ماكرون لزيارة فرنسا، وذلك أثناء زيارة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف فارنو، لمقر القيادة العامة في الرجمة.