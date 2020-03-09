السعودية تصف محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان بالعمل "الإرهابي الجبان"

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" وصف بيان لوزارة الخارجية السعودية محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان بالعمل "الإرهابي الجبان".

وأكدت المملكة رفضها لأي "محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره".

ونجا رئيس الحكومة السودانية الانتقالية، عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم، استخدمت فيها متفجرات وأطلق على موكبه الرصاص.

ووصفت الحكومة السودانية، في بيان اليوم الاثنين على لسان الناطق الرسمي باسمها، الهجوم الذي تعرض له حمدوك بأنه هجوم إرهابي، موضحة أن هذا الهجوم تخلله تفجير وإطلاق رصاص.

وأوضحت الحكومة "تعرض موكب السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك صباح اليوم لهجوم إرهابي أثناء سيره من منزله إلى رئاسة مجلس الوزراء، وقد تعرض الموكب لتفجير إرهابي وإطلاق رصاص أسفل كوبري كوبر".

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محاول اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك pic.twitter.com/htMC1Dd0Jy — 🇸🇩 الترند السوداني 🇸🇩 (@Sudan_Trending) March 9, 2020

وأضافت "حمدوك لم يصب بأي أذى وكذلك المجموعة المرافقة له، عدا أحد أفراد المرافقين الذي أصيب إصابة بسيطة بالكتف إثر سقوطه من الدراجة البخارية".

ولفتت إلى أن السلطات الأمنية باشرت التحقيق، مشددة على أنه سيتم التعامل بالحسم اللازم مع كل المحاولات الإرهابية والتخريبية والمضي قدما في تنفيذ مهام الثورة وتفكيك ركائز النظام القديم.