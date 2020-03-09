تعد الانتخابات البرلمانية استحقاقا وطنيا في مختلف دول العالم التي تمتلك مثل هذه المؤسسات الدستورية، إلا أن الأمر يتخذ بعدا نضاليا استثنائيا حين تقع بعض مناطق الدولة تحت سيطرة قوات أجنبية تسللت البلاد بطريقة لا شرعية.

في مدينة الحسكة السورية، ورغم المضايقات التقليدية والتهديدات التي يعانيها سكان محافظة الحسكة السورية جراء وجود القوات الأمريكية ودعمها لسيطرة التنظيمات "الكردية" التابع لها على مساحات واسعة من المحافظة، كما سيطرة الجيش التركي والميليشيات "التركمانية" التابعة له على قسم آخر، يصر السكان العرب على مشاركتهم في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية الوطنية رغم تعرض العشرات من المرشحين الاعتقال والخطف من قبل "قسد"، كما جرى في انتخابات الإدارة المحلية أواخر عام 2018.

اليوم، وفور صدور المرسوم الرئاسي الذي حدد موعد إجراء انتخابات مجلس الشعب السوري (البرلمان) للدور الثالث في (13 نيسان /أبريل) القادم وتحديد موعد استقال طلبات الترشح، بدأت الماكينات الشعبية بالتحضر لهذا الاستحقاق الوطني الذي يتخذ أبعادا نضالية في مواجهة ما يصفه السوريون بقوى (الاحتلالات اللاشرعية) والميلشيات التابعة لكل منها.

مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أوضخ بأن اللجنة القضائية الفرعية المخصصة لاستقبال طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب في الدور التشريعي الثالث في محافظة الحسكة، بدأت عملها قبل أيام، مرجحا أن تشهد الانتخابات إقبالا جيداً من المرشحين ومن كافة مكونات المجتمع الجزراوي المعروف بغناه الثقافي والاجتماعي.

© Sputnik . انتخابات البرلمان السوري تتخذ بعدا نضاليا في وجه مخططات "الانفصال" الأمريكية

وفي السياق، رصدت كاميرا "سبوتنيك" حركة الإقبال وعمليات التسجيل من قبل المرشحين للانتخابات التشريعية لمجلس الشعب في مبنى محافظة الحسكة، والتي تستمر يومياً ولمدة أسبوع كامل منذ الصباح الباكر وحتى ساعات المساء.

© Sputnik . انتخابات البرلمان السوري تتخذ بعدا نضاليا في وجه مخططات "الانفصال" الأمريكية

وأكد عدد من المرشحين لمراسل "سبوتنيك" فور انتهائهم من إجراءات التقدم للانتخابات البرلمانية عن الحسكة، أن هدفهم من الترشيح هو التأكيد على وحدة سورية و"رفضهم للاحتلال الأمريكي والعدوان التركي، وتحدياً لممارسات تنظيم "قسد" والتنظيمات "التركمانية" التابعة لهما، وأن جميع برامجهم الانتخابية تتركز على ضرورة تضافر الجهود الشعبية والاجتماعية لـ"طرد الاحتلالين الأمريكي والتركي"، وتأكيداً على سوريا منطقة الجزيرة بشكل نهائي، ورفض جميع أشكال الانفصال.

© Sputnik . انتخابات البرلمان السوري تتخذ بعدا نضاليا في وجه مخططات "الانفصال" الأمريكية

وأوضح المرشحون بأن هناك مطالب اجتماعية وتنموية كبيرة لسكان مناطق محافظة الحسكة، خصوصاً في جانب الخدمات والتعليم والصحة، مؤكدين بانهم سيعملون حال نجاحهم في حصد الثقة الشعبية الكافية، على إيصال هذه المطالب لأصحاب القرار في دمشق ورئاسة الحكومة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

© Sputnik . انتخابات البرلمان السوري تتخذ بعدا نضاليا في وجه مخططات "الانفصال" الأمريكية

يشار أن حصة محافظة الحسكة السورية من مقاعد مجلس الشعب السوري (البرلمان) هي 14 مقعدا، منها 8 للفلاحين والعمال و6 لباقي فئات الشعب.