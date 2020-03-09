إجراء جديد من الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا

قررت الحكومة المصرية تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة للمواطنين، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجلس الوزراء أن ذلك القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، على أن تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وقررت مصر، اليوم الاثنين، تعطيل العديد من أنشطة المدارس في أنحاء الجمهورية كافة إلى أجل غير مسمى، كإجراء احترازي للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي الحالات المكتشف إصابتها بفيروس "كورونا" بلغ حتى الآن 55 حالة من المصريين والأجانب، تعافى منهم حتى 12 حالة، وما زال 43 حالة أخرى بمستشفى العزل بالنجيلة بمحافظة مطروح.

وأعلنت الوزارة، في بيان نشر على صفحة المتحدث الرسمي للوزارة، أمس الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19).

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 110 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3800 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 62 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، ومثلها في إيطاليا، وأكثر من 6 آلاف في إيران، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين، كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.