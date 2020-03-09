الجيش اليمني يستعيد السيطرة على معسكر الخنجر في الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، سيطرة قواته على معسكر استراتيجي كانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، تتمركز فيه بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم قوات محور الجوف بالمنطقة العسكرية السادسة في الجيش، ربيع القرشي، عبر تويتر، إن "الجيش الوطني تمكن من تطهير معسكر الخنجر وعرق ابو داعر في مديرية خب والشعف (شرق الجوف)".

وأضاف أن "الجيش فتح الطريق التي تربط منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف، بمحافظة مأرب".

في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، نقلاً عن المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن "القوات تقدمت مسافة 25 كيلومتراً في محيط اليتمة بعد دحر الحوثيين منها".

وأضافت "وحدات عسكرية تنفذ عملية تمشيط واسعة في منطقة المهاشمة ومواقع قريبة من الوجف والسليلة بمديرية خب والشعف لملاحقة فلول الحوثيين".

وأشارت إلى "أسر العشرات من عناصر الحوثيين في الصحراء، بعد إطباق الحصار عليهم في محيط سوق اليتمة".

كان مصدر عسكري يمني أبلغ وكالة سبوتنيك، بوقت سابق من اليوم، باستعادة الجيش اليمني منطقة اليتمة وسوقها ومواقع جنوبها وفي جبال السليلة وأخرى في المهاشمة بمديرية خب والشعف، اثر عملية واسعة ساندها طيران التحالف العربي بـ20 غارة.