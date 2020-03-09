قوات حكومة الوفاق تعلن قصف "أهداف مباشرة" للجيش الليبي جنوب طرابلس

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، إن قواته تعاملت مع أهداف مباشرة للجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وأوضح قنونو في إيجاز صحفي أن قوات الوفاق تعاملت مع أهداف مباشرة لما وصفها بـ"مليشيات حفتر المدعومة بالمرتزقة في مناطق تمركزها جنوب طرابلس ردا على استهداف المدنيين خلف خطوط القتال بالعاصمة" وفقا لموقع "ليبيا الأحرار".

وأضاف أن قوات الوفاق ملتزمة بتعليمات قيادة العملية بالتعامل بحزم وبقوة مع "الميليشيات الغادرة" واستهداف مصادر النيران.

وأعلن الناطق أمس تدمير قوات الوفاق مخزن ذخيرة للجيش الليبي في سوق الأحد، وذلك بعد يوم من قصف ذخائر أخرى في قصر بن غشير، ردا على استهداف المدنيين خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس.

وجددت عملية بركان الغضب دعوتها لكل المواطنين إلى "الابتعاد عن أماكن وجود المرتزقة ومليشيات حفتر جنوب طرابلس" بحسب البيان.

وفي 23 فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير داخلية الوفاق "استمرار حربه على الميليشيات ووصفها بأنها تلك التي تعتدي على قانون الدولة ومؤسساتها وتمنع قيام دولة مدنية".