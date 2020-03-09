الداخلية القطرية تحذر من "أمر بالغ الخطورة"... وتكشف مصير المخالفين

قالت وزارة الداخلية القطرية إن المشاركة أو تداول الشائعات يعتبر أمر في غاية الخطورة وقد يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.

ودعت الوزارة عبر سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي الموثق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى الحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية مؤكدة أن ذلك يجنب الإنسان التعامل مع الشائعات والقصص مجهولة المصدر.

وشددت الوزارة على أن الجهات المختصة ستقوم باستدعاء من يقوم بنشر وتداول الشائعات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الشائعات حول أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وادعاءات التعتيم الإعلامي في بعض الدول.

وأعلن مكتب الاتصال الحكومي القطري تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب اعتباراً من غد الثلاثاء وحتى إشعارٍ آخر.

وقال المكتب إن ذلك القرار يأتي في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصا على سلامة الطلاب.

وأعلنت قطر يوم الأحد، تعليقها المؤقت لدخول القادمين من 15 دولة في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس، وفقًا لبيان صادر عن مكتب اتصالات حكومة قطر.

وقال البيان "بالإضافة إلى إعلان الخطوط الجوية القطرية بشأن تعليق الرحلات الجوية من إيطاليا وإليها، تم تعليق الدخول إلى دولة قطر مؤقتًا لجميع الراغبين في السفر من بلدان معينة، اعتبارًا من 9 مارس 2020".

ويشمل القرار بلدان "بنغلاديش، الصين، مصر، الهند، إيران، العراق، لبنان، نيبال، باكستان، الفلبين، كوريا الجنوبية، سريلانكا، سوريا وتايلاند".

كانت دولة قطر، أعلنت، في وقت سابق، تعليق استخدام مواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لبطاقة الهوية الشخصية من أجل التنقل منها وإليها.

وقال بيان مكتب الاتصال للحكومة القطرية، إن القرار يأتي تماشيًا مع مساعي الدوحة لاتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات القطرية، اكتشاف 15 إصابة بفيروس كورونا، بعضهم عاد من إيران التي تعد واحد من أكثر الدول التي تعاني من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد الصين.