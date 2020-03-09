الحكومة الكويتية تصدر "قرارات احترازية" لمكافحة تفشي فيروس كورونا

وكانت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها أمس الأحد، قد قالت إن "3 حالات جديدة بفيروس كورونا دخلت العناية المركزة، وأحدها بحالة حرجة، مؤكدة أنه "مع تسجيل الحالات الجديدة بفيروس كورونا يصل العدد من الحالات إلى 62 حالة، في عموم البلاد".

وأوقفت الكويت، يوم الجمعة، جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول التالية (بنغلاديش، الفلبين، الهند، سيرلانكا، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية)، وذلك لمدة أسبوع.

أبرز ما ورد في المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي باسم الحكومة#كونا #الكويت

(أ.ف) pic.twitter.com/IfFStlJoQI — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 9, 2020

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 110 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3800 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 62 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، ومثلها في إيطاليا، وأكثر من 6 آلاف في إيران، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين، كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.