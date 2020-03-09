"الدفاع السوداني" يدعو إلى إجراءات عاجلة لتأمين قيادات الدولة

دعا مجلس الدفاع والأمن السوداني، اليوم الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز التأمين ووضع الخطط الكفيلة بضمان أمن وسلامة قيادات الدولة والمواقع الاستراتيجية.

كما دعا مجلس الدفاع والأمن السوداني في بيانه الصادر مساء اليوم، إلى "التحري الفوري والاستعانة بالأصدقاء للكشف عن المتورطين في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك".

يتبع...