قيادي في "أنصار الله" يتهم الحكومة اليمنية بعرقلة اتفاق الأردن لتبادل الأسرى

اتهم القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبد القادر المرتضي، اليوم الاثنين، الحكومة اليمنية الشرعية، بتعليق تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقع في العاصمة الأردنية عمّان، منتصف فبراير المنصرم.

القاهرة – سبوتنيك. وقال المرتضى وهو رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "الاتفاق الذي تم توقيعه في الأردن مؤخراً بشأن ملف الأسرى لا زال معلقا بسبب عدم استكمال رفع الكشوفات من قبل الطرف الآخر (الحكومة اليمنية) وخصوصاً ممثل حزب الإصلاح في مأرب".

وأضاف: "نأمل أن تتحرك الأمم المتحدة للضغط من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، حتى لا يلاقي مصير اتفاق السويد".

وكانت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلنت في 16 شباط/فبراير المنصرم، في ختام أعمال الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله"، التي استمرت 7 أيام في العاصمة الأردنية عمّان، اتفاق الطرفين على خطة مفصلة لاتمام أول عملية تبادل واسعة النطاق منذ بداية النزاع.

ووفقاً لـ"أنصار الله"، تضمن الاتفاق المستند إلى اتفاق السويد، في مرحلته الأولى الإفراج عن 900 من أسرى الجماعة، مقابل 520 من الحكومة اليمنية.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله" في الـ 23 آذار/مارس الجاري في عمّان، حسب الجماعة.

وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في كانون الأول/ديسمبر الماضي ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.