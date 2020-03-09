بعد محاولة اغتيال حمدوك... مدير المخابرات المصرية يحمل رسالة من السيسي إلى البرهان

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه الأول محمد حمدان دقلو مع مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، حيث ناقشوا القضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والسودان، وضرورة التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.

الخرطوم - سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني اليوم الاثنين "التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، كل علي حدا، بالقصر الجمهوري اليوم، مدير المخابرات المصري اللواء عباس كامل".

وأوضح البيان أن "مدير المخابرات العامة نقل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى شقيقة الرئيس عبد الفتاح البرهان تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين".

وأضاف أن "الرسالة أكدت وقوف مصر وتضامنها مع الحكومة الانتقالية والأشقاء في السودان في مواجهة المحاولة الإرهابية التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني اليوم ودعمها لاستقرار السودان".

كما ذكر البيان أن اللقاء "ناقش عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية".