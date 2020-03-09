الداخلية المصرية تعلق الزيارات بجميع السجون 10 أيام بسبب كورونا

أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا بتعليق الزيارات في جميع السجون لمدة 10 أيام، حرصا على الصحة العامة وسلامة النزلاء، نتيجة انتشار فيروس كورونا عالميا.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن "مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أوضح أنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات، التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، تم تعليق الزيارات للسجون، بناء على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن".

وأضاف: "تقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام اعتبارا من باكر الثلاثاء الموافق العاشر من مارس، وذلك حرصا على الصحة العامة وسلامة النزلاء".

© Sputnik . MOHAMED HASSAN 7 طرق للتخلص من "مسح الوجه" تجنبا لعدوى كورونا

يذكر أن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، بحسب قناة "إكسترا نيوز"، التي أشارت إلى أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في مصر بلغت 55 حالة بينهم 12 متعافيا وحالة وفاة واحدة.