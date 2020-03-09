الصحة المصرية تعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لـ 59 حالة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، ارتفاع الحالات، التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا إلى 59 حالة.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، اليوم الاثنين، على موقعها الرسمي.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية، في وقت سابق اليوم الاثنين، قرارا بتعليق الزيارات في جميع السجون لمدة 10 أيام، حرصا على الصحة العامة وسلامة النزلاء، نتيجة انتشار فيروس كورونا عالميا.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، بحسب قناة "إكسترا نيوز"، التي أشارت إلى أن آخر حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في مصر كانت 55 حالة بينهم 12 متعافيا وحالة وفاة واحدة، قبل أن يتم الإعلان عن ارتفاعها إلى 59 حالة، حسب آخر بيانات وزارة الصحة المصرية.