وزير المالية اللبناني: قد نصل لنقطة التخلف عن السداد إذا لم يتفاوض الدائنون

أفاد وزير المالية اللبناني غازي وزني أن لبنان ممكن أن يصل لنقطة التخلف عن سداد ديونه في حال لم يكن الدائنون مستعدين للتفاوض.

ونقلت "رويترز" عن الوزير اللبناني قوله لقناة "إل بي سي" اليوم الاثنين إن لبنان لم يصل إلى نقطة التخلف غير المنظم عن سداد ديونه لكنه خيار ممكن إذا كان الدائنون غير مستعدين للتفاوض.

وذكر وزني أن احتياطيات البنك المركزي 29 مليار دولار وإن البنوك المحلية أُعطيت سبعة مليارات دولار لأجل التزاماتها الداخلية والخارجية.

وأضاف أن هناك خطوات عديدة يمكن أخذها لمعالجة المشاكل التي تواجهها البنوك التجارية، وأن دمجها وضخ سيولة بين 20 و25 مليار دولار من الخارج هو شرط أساسي لذلك.

بدورها خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية من "سي سي" إلى "سي" ما يعني أن الدولة باتت على أعتاب إعلانها دولة متعثرة في حال وصل التصنيف إلى "دي".

يأتي ذلك عقب إعلان الحكومة اللبنانية أنها لا تنوي دفع سندات اليوروبوندز التي تُستحق في التاسع من اذار/ مارس والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.