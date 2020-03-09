الأردن... بدء تطبيق اشتراط شهادة خلو كورونا للقادمين من 3 دول السبت

قررت الحكومة الأردنية تطبيق العمل باشتراط خلو من فيروس كورونا للقادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا، اعتبارا من يوم السبت المقبل 14 مارس/آذار.

وبحسب وكالة "عمون"، قرر وزير الداخلية الأردني سلامة حماد بدء العمل باشتراط شهادة خلو من فيروس كورونا للقادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا، اعتبارا من يوم السبت المقبل 14 آذار/مارس.

وأرسل الوزير الأردني كتابا إلى مدير الأمن العام، يبلغه فيه قراره، مؤكدا أنه دون إبراز هذه الشهادة يمنع دخول غير الأردنيين القادمين من هذه الدول.

وبين أن وزارة الصحة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأردنيين القادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا ممن لا يحملون الشهادة الصحية المطلوبة.