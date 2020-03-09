السعودية تسجل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا

ذكرت ذلك قناة الإخبارية السعودية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مشيرة إلى أن 3 حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من إيران والعراق.

ولفتت إلى قول وزارة الصحة أن الحالة الرابعة لمواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة وقد حضر إلى مستشفى في المنطقة الشرقية وتم تنويمه في العزل وجرى حصر المخالطين له واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

#وزارة_الصحة: الحالة الرابعة لمواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة وقد حضر إلى مستشفى في المنطقة #الشرقية وتم تنويمه في العزل وجرى حصر المخالطين له واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 9, 2020

وقالت الوزارة إن الحالة الخامسة لرجل من الجنسية المصرية قادم من مصر ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة أيضا، مشيرة إلى أنه تم تنويمه في العزل في مستشفى بمنطقة مكة المكرمة كما جرى حصر المخالطين له واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم".

وقررت الحكومة السعودية، اليوم الاثنين، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى 5 دول جديدة، بعدما أعلنت أمس قرارًا مماثلًا بشأن 9 دول، كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" تأتي هذه الإجراءات بعد توصية من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" ومنع انتشاره.

​وقال المصدر إن القرار الجديد يشمل تعليق السفر مؤقتًا إلى سلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وقبل اكتشاف الحالات الجديدة، كانت آخر إحصائية لوزارة الصحة السعودية تشير إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 15 حالة، 11 منها قدمت لمملكة من الخارج.

ولفتت الوزارة إلى أن قرار تعطيل الدراسة، مجرد "إجراء وقائي"، لمنع انتشار فيروس كورونا.