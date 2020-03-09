السعودية تسجل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا

ذكرت ذلك قناة الإخبارية السعودية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مشيرة إلى أن 3 حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من إيران والعراق.
#وزارة_الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس #كورونا #الإخبارية_عاجل
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 9, 2020
ولفتت إلى قول وزارة الصحة أن الحالة الرابعة لمواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة وقد حضر إلى مستشفى في المنطقة الشرقية وتم تنويمه في العزل وجرى حصر المخالطين له واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.
#وزارة_الصحة: الحالة الرابعة لمواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة وقد حضر إلى مستشفى في المنطقة #الشرقية وتم تنويمه في العزل وجرى حصر المخالطين له واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم #الإخبارية_عاجل
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 9, 2020
وقالت الوزارة إن الحالة الخامسة لرجل من الجنسية المصرية قادم من مصر ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة أيضا، مشيرة إلى أنه تم تنويمه في العزل في مستشفى بمنطقة مكة المكرمة كما جرى حصر المخالطين له واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم".
وقررت الحكومة السعودية، اليوم الاثنين، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى 5 دول جديدة، بعدما أعلنت أمس قرارًا مماثلًا بشأن 9 دول، كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.
#عاجل— واس العام (@SPAregions) March 9, 2020
مصدر مسؤول في #وزارة_الداخلية: تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى سلطنة #عمان، و #فرنسا، و #ألمانيا، و #تركيا، و #إسبانيا. https://t.co/5619zaUw2R#واس_عام pic.twitter.com/VXXxo8R5Lb
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" تأتي هذه الإجراءات بعد توصية من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" ومنع انتشاره.
وقال المصدر إن القرار الجديد يشمل تعليق السفر مؤقتًا إلى سلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
وقبل اكتشاف الحالات الجديدة، كانت آخر إحصائية لوزارة الصحة السعودية تشير إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 15 حالة، 11 منها قدمت لمملكة من الخارج.
ولفتت الوزارة إلى أن قرار تعطيل الدراسة، مجرد "إجراء وقائي"، لمنع انتشار فيروس كورونا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)