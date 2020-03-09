"أنصار الله": 30 غارة للتحالف على 4 محافظات

جدد طيران التحالف العربي، اليوم الاثنين، غاراته المكثفة على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أن طيران التحالف نفذ 18 غارة على مديرية خب والشعف شرق الجوف، استهدفت 12 غارة منها منطقة اليتمة، وذلك غداة قصفه بـ 6 غارات مناطق في المديرية ذاتها.

وأشارت القناة إلى شن التحالف 5 غارات جوية على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، توزعت بـ 3 غارات على منطقة البقع في مديرية كتاف شرق صعدة، وغارتين على مديرية سحار غرب مدينة صعدة.

محافظة مارب شمال شرقي اليمن، تعرضت هي الأخرى إلى قصف جوي، حيث استهدف التحالف بـ 3 غارات جوية جبل هيلان الاستراتيجي في مديرية صرواح غرب مارب، وشن غارة أخرى على مديرية مجزر شمال غربي مارب.

في السياق، أغار طيران التحالف على محافظة صنعاء وسط اليمن، مستهدفاً بغارتين مديرية خولان الطيال جنوب شرقي صنعاء، في حين نفذ غارة أخرى على جبل صلب في مديرية نهم شرق صنعاء، بحسب "أنصار الله".