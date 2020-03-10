وزير الكهرباء المصري: تنفيذ محطة الضبعة النووية يسير وفقا للجدول الزمني مع الجانب الروسي

أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع كل الخطوات المتعلقة بتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

وقال وزير الكهرباء لموقع "مصراوي": "نسير وفقا للجدول الزمني المتفق عليه مع الجانب الروسي بدون تأخير".

وأشار شاكر إلى أن الوزارة تعرض كل تطورات الموقف على الرئيس السيسي "خطوة بخطوة"، على اعتبار أن المشروع أحد أهم المشروعات الاستراتيجية للشعب المصري.

على ذات الصعيد، قال كريم الأدهم المتحدث باسم هيئة الرقابة النووية، إن إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في محافظة مطروح سيحدث نقلة نوعية كبيرة، مشيرا إلى أن المشروع سيعمل على تدفق الاستثمارات وتحقيق التنمية الصناعية، وإنشاء مرافق البنية التحتية.

وأشار الأدهم إلى أن محطة الضبعة للطاقة النووية هي أول محطة ستوفر الكهرباء للصناعة والسكان، بغض النظر عن الطقس والظروف المناخية.

وأوضح الأدهم أن إيرادات محطة الضبعة النووية من المرتقب أن تصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار.