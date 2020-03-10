عبد المهدي يشدد على ضرورة تنفيذ قرارات خلية الأزمة بشأن "كورونا"

وذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان لها: أن "خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020، عقدت اجتماعا برئاسة عبد المهدي وجرى بحث شامل للإجراءات الوقائية والاحترازية والجهود التي تبذل لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه، وآخر التطورات عن الإصابات وحالات الاستشفاء، وتنفيذ القرارات السابقة الصادرة عنها، والتعاون الجاري مع بقية دول العالم لتفادي هذا الخطر والاستفادة من التجارب الدولية ومواكبتها".

ونقل البيان عن عبد المهدي تأكيده على "ضرورة الالتزام بمقررات خلية الأزمة وتنفيذها لتجنيب المواطنين في عموم البلاد خطر الإصابة بهذا الفيروس والمضي باتخاذ الإجراءات التي تراها الخلية ضرورية، وتكثيف حملات الوعي الصحي".

ووجه رئيس الحكومة المستقيل الجهات كافة بـ"توفير كل أسباب الدعم والمساندة لهذه الجهود وتمكين ملاكات وزارة الصحة والبيئة والفرق الصحية والجهات الساندة من أداء واجباتها وتسهيل مهمتها وفقا للقانون والمصلحة العامة".

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 61 حالة، فيما قالت وزارة الصحة في إقليم كردستان، إنه تم تسجيل إصابة جديدة، اليوم، بفيروس كورونا تعود لمرأة عمرها 19 عاما، ليرتفع العدد الرسمي في إقليم كردستان إلى 67 إصابة بينها 7 وفيات حتى الآن.