لبنان: إغلاق الحدائق العامة في بيروت بسبب "كورونا"

أعلنت بلدية العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء 10 مارس/آذار، إغلاق الحدائق العامة، تحسبا لتوسع وانتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، وفقا لما نقلته قناة "إل بي سي" اللبنانية: "تقرر إقفال الحدائق العامة في مدينة بيروت، لا سيما حدائق حرج بيروت وحديقة الرئيس رينيه معوض، بشكل مؤقت".

وكلفت السلطات اللبنانية الدرك والحرس في حدائق بيروت بتنفيذ القرار.

تم نشر فرق من @WHOEMRO في #البحرين وجمهورية #إيران الإسلامية و #العراق و #الكويت لدعم الاستجابة ل #COVID19. وهناك المزيد من المهام الجارية. وتلقت دول الإقليم حزم من مواد ومعدات مختبرات لحماية العاملين الصحيين.

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التحديث اليومي ⬇ pic.twitter.com/BAf21qmFlF — WHO EMRO (@WHOEMRO) March 9, 2020

​ويبلغ عدد الحالات التي شخصت بإصابتها بفيروس كورونا الجديد داخل الأراضي اللبنانية 41 إصابة، تعافى منهم 15 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

وقال إن وضع المصابين بفيروس كورونا الجديد مستقر ما عدا 3 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.