الإمارات تعلن رصد 15 إصابة جديدة بكورونا مخالطين لمرضى وقادمين من الخارج

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن رصد 15 إصابة جديدة بكورونا، لافتة إلى أن التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية كشف عن الإصابات الجديدة لمخالطين لحالات أعلن عنها مسبقا وقادمين من الخارج.