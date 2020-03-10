الرئيس الجزائري يدعو الأجهزة الأمنية إلى مزيد من اليقظة والتنسيق للتصدي لكورونا

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مصالح الأمن، إلى مزيد من اليقظة والتنسيق مع مختلف المصالح الأخرى من أجل التصدي لفيروس كورونا.

وقال تبون في رسالة شكر وجهها لمختلف أسلاك الأمن الوطني: "مجهوداتكم سمحت إلى حد الساعة باحتواء هذه الوضعية والتحكم فيها، بالموازاة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الإمكانيات المسخرة حرصا على أمن وسلامة المواطنين"، وفق صحيفة "الشروق" الجزائرية.

كما دعاهم إلى المزيد من التنسيق والانسجام مع مختلف المصالح وكذا خدمة المواطنين بالالتزام الأصيل بمهامهم النظامية ذات البعد الإنساني.

وتأتي هذه الرسالة لشكر مصالح الأمن الوطني على مجهوداتهم المبذولة في التصدي لفيروس كورونا الذي ظهر في الجزائر مؤخرا، وهذا على مستوى ربوع الوطن في المطارات والموانئ والحدود البرية.

يذكر أن وزارة الصحة الجزائرية أعلنت، في وقت سابق، ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 20 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة إصابة جديدة قبل يومين.