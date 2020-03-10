فلسطين تعلن عن 26 حالة إصابة بـ"كورونا" إحداها في العناية المركزة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن "الضفة الغربية سجلت 26 حالة إصابة بفيروس كورونا، إحداها نقلت إلى قسم العناية المركزة".

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في إيجاز صحفي، إن "جميع الخاضعين للحجر الصحي بحالة جيدة باستثناء حالة واحدة استدعت دخولها إلى العناية المكثفة. لا قلق حتى الآن على هذه الحالة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف: "يوجد 25 من الحالات المصابة في مدينة بيت لحم وإصابة واحدة في قرية إرتاح بمحافظة طولكرم، موضحا أن "هناك ‭‭‭73‬‬‬ حالة تم أخذ عينات منها وبانتظار ظهور النتائج خلال ساعات".

وتابع قائلا "أعداد الخاضعين للحجر المنزلي في بيت لحم ارتفع إلى 2900 شخص بعد أن كان حتى يوم أمس 2500"، مضيفا أن "نتائج الفحوصات التي ظهرت هذا الصباح لمئة وثماني حالات أخضعت للفحص المخبري من جميع المحافظات تظهر أنها غير مصابة".

واتخذت السلطة الفلسطينية جملة من الإجراءات، خلال الأيام الماضية، بعد إعلانها حالة طوارئ، لمدة شهر شملت إغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة، فيما أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية إغلاق المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد إلى حين صدور تعليمات أخرى.