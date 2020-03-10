العراق يخفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا في أبريل

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الثلاثاء، إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أبريل/ نيسان لآسيا بواقع 5 دولارات إلى خصم 3.20 دولار للبرميل عن متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة مقارنة مع الشهر الماضي.

وقالت سومو في بيان نشرته "رويترز"، إنه جرى تسعير خام البصرة الثقيل لآسيا في نفس الشهر بخصم 5.30 دولار للبرميل عن أسعار عمان/دبي المعروضة.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أبريل/نيسان، لأسواق أمريكا الشمالية والجنوبية عند مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت منقوصا منه 1.05 دولار للبرميل، بانخفاض عن الشهر السابق ونزل سعر خام كركوك للولايات المتحدة إلى خصم 2.40 دولار للبرميل عن أرجوس.

وبالنسبة لأوروبا، نزل سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أبريل/نيسان، بواقع خمسة دولارات للبرميل إلى سعر برنت المؤرخ منقوصا منه 8.80 دولار للبرميل، وهبط سعر البيع الرسمي لخام كركوك في أبريل/ نيسان إلى خصم 6.85 دولار.